Fonte: Acea Ato 5
Frosinone, Sospensione idrica
di Redazione
30/05/2020
via Marco Tullio Cicerone, via Aldo Moro, via Adige, via Po, via Tevere, via Landolfi, via Mazzini, via Mola Vecchia, via Marittima, viale Europa, via Vado del Tufo, viale Francia, via Portogallo e zone limitrofe. Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).
Articolo Precedente
Confagricoltura Frosinone: Grano: “Comparto ciociaro pronto ad affrontare la sfida dei prossimi mesi”
Articolo Successivo
Frosinone, Nuovi marciapiedi e parcheggi in via Landolfi