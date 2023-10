Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto “Infopoint Diffusi InLazioSud”

Tutto pronto a Cassino per il primo dei 6 incontri dedicati al progetto “Infopoint Diffusi InLazioSud“, ideato dalla Destinazione turistica del Lazio Meridionale per promuovere, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, un servizio di accoglienza turistica diffuso e integrato con i sistemi istituzionali di tutto il territorio.

Il 5 ottobre alle 15:30 nella sala Restagno del Comune, il primo appuntamento per illustrare nel dettaglio il progetto, la strategia e le azioni previste sul territorio.

Interverranno il Presidente della DMO Lazio Meridionale, Giorgio De Marchis e il direttore Stefano Soglia, con l’Assessore al Turismo del Comune di Cassino, Maria Concetta Tamburrini. Durante l’incontro a cui sono invitate a partecipare associazioni e imprese del territorio, interverrà con un collegamento in videocall anche l’Assessore Federica Govoni, del Comune di Valsamoggia, che racconterà l’esperienza di un modello di Infopoint Diffusi, già in atto da tempo nel territorio che amministra.

Sarà anche l’occasione per fare il punto sulle attività e i tanti progetti della Dmo, l’organizzazione turistica che mette insieme i due Parchi Regionali Monti Aurunci e Riviera di Ulisse, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, i comuni di Cassino, Formia, Gaeta, Minturno, Pontecorvo, Esperia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Itri e ben 30 partner privati tra associazioni, strutture ricettive, PMI.

Oltre a fare gli onori di casa, il Comune di Cassino dichiara pieno sostegno al progetto, attraverso le parole dell’Assessore al Turismo Maria Concetta Tamburrini:

Il progetto “Infopoint diffusi” incarna in modo molto concreto uno degli obiettivi fondamentali della Dmo: mettere in sinergia tutti gli attori del processo turistico trasformandoli in veri e propri protagonisti della valorizzazione del territorio di appartenenza. Ed è proprio questo “protagonismo” che, a mio giudizio, può rappresentare la formula vincente di una proposta esperienziale della Destinazione inLazioSud, che dal mare arriva fino al Parco dei Monti Aurunci. Cassino, città che ha molto da offrire sia sotto il profilo storico-culturale che nell’ambito del turismo outdoor, può e deve diventare sempre di più un punto di riferimento strategico e uno snodo fondamentale per tutti coloro che intendono fare un’esperienza turistica variegata e un po’ fuori dagli schemi preordinati.

Un appoggio convinto – conclude l’assessore Tamburrini – poiché gli infopoint diffusi concorrono a realizzare quel ‘sistema turismo’ che davvero può determinare la crescita del territorio sia dal punto di vista economico che commerciale.