I principali pezzi da cambiare in una caldaia dopo qualche anno dal primo utilizzo

Le caldaie sono strumenti fondamentali per la propria casa, dal momento che si occupano della gestione della temperatura dell’acqua e anche di altri strumenti molto importanti, soprattutto durante il periodo invernale, come i caloriferi. Purtroppo, si tratta anche di strumenti molto delicati che, soprattutto per effetto del tempo, oltre che dell’usura e di altre problematiche relative a sporcizia, calcare o sedimenti, vanno incontro a rotture e malfunzionamenti. Trattandosi di elettrodomestici molto difficili da trattare, se non si è esperti nel campo, consigliamo sempre di fare affidamento ad un esperto nel settore ma, allo stesso tempo, bisognerà provvedere anche all’acquisto di alcuni dei principali pezzi da cambiare in una caldaia: ma quali?

Dove acquistare pezzi di ricambio per una caldaia

Quando si parla di pezzi da cambiare in una caldaia dopo qualche anno dal primo utilizzo, è evidente che ci si riferisca soprattutto a quelle componenti che ne regolano il funzionamento quotidiano, a proposito di pressione, gestione della temperatura, flusso d’acqua e tanto altro ancora. Naturalmente, la qualità di questi strumenti è essenziale, per evitare che le sostituzioni siano costanti e che, soprattutto, la propria caldaia non funzioni correttamente, prevedendo dunque dei costi ulteriori per risolvere altre problematiche. Tra i migliori pezzi di ricambio ai qualità affidarsi, per una caldaia, consigliamo quelli presenti sul sito di smricambi.com. Nello specifico, di seguito si indicano alcune di queste componenti.

Scambiatore di calore

È sicuramente una delle componenti più importanti all’interno della caldaia: lo scambiatore di calore è quello strumento che permette di trasferire il calore, che viene prodotto dalla combustione dei gas dell’acqua, ai caloriferi e alla temperatura occorre per riscaldare l’acqua all’interno del proprio appartamento; purtroppo, essendo utilizzato praticamente sempre quando entra in funzione una caldaia, lo scambiatore di calore è anche uno degli strumenti che vanno più velocemente incontro a rottura e malfunzionamento, soprattutto nel caso di crepe e corrosioni, per cui è importante sostituire di tanto in tanto questo strumento per evitare che la caldaia inizi a non funzionare più al meglio: ci si può rendere conto del fatto che lo scambiatore di calore non sta agendo correttamente quando la caldaia impiega più tempo del solito per riscaldare l’acqua o se iniziano ad esserci delle perdite.

Bruciatore

Altro componente fondamentale, all’interno di una caldaia in funzione, è il bruciatore, che agisce in collaborazione con lo scambiatore di calore precedentemente preso in esame. I malfunzionamenti di un bruciatore sono dettati da residui di combustione, che occorrono per la creazione della fiamma della caldaia. Ciò porta il bruciatore a essere spesso molto intasato, con una fiamma irregolare che non permette allo scambiatore di calore e di agire correttamente, portando ad un maggiore consumo di gas o ad un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della caldaia; in genere, basta semplicemente pulire il bruciatore ma, in caso di rottura, sarà necessario sostituirlo con un pezzo nuovo.

Valvola a tre vie

L’azione del flusso d’acqua all’interno di una caldaia, affinché questo vada verso i radiatori o verso l’acqua sanitaria, è determinata dall’utilizzo della valvola a tre vie che, però, tende ad andare incontro a malfunzionamenti a seguito di qualche anno dal primo utilizzo. La valvola inizia a non funzionare correttamente nel momento in cui ci si rende conto che l’acqua calda non arriva in maniera veloce ai rubinetti, o nel caso in cui il radiatore non riscalda esattamente come dovrebbe. In questi casi, il primo approccio è sempre quello della pulizia dello strumento ma, in caso di problema reiterato, si procede con la sostituzione.

Pompa di circolazione

L’azione che porta a spingere l’acqua calda all’interno dell’impianto di riscaldamento, soprattutto quando si tengono in funzione i caloriferi, dipende dalla pompa di circolazione. Purtroppo, a distanza di qualche anno dal primo utilizzo della caldaia, soprattutto per effetto dell’usura, la pompa inizia a non funzionare più correttamente causando non soltanto il blocco del sistema o una diffusione non esattamente omogenea del calore in casa, ma anche rumori piuttosto fastidiosi che provengono dalla caldaia. In genere, si consiglia sempre di sostituire la pompa dal momento che la sua durabilità è molto elevata, dunque non consigliamo di riparare uno strumento il cui costo di manutenzione è più elevato rispetto alla sua sostituzione.

Termostato e sensori

Ultimo tra gli strumenti consigliamo di sostituire, di tanto in tanto, per garantire un funzionamento corretto della caldaia è il termostato, che determina il corretto riscaldamento derivante dalla caldaia, evitando surriscaldamenti o problematiche relative alla temperatura sballata, con rischi per la sicurezza di chi vive in casa. Ovviamente, per ottenere ciò, è importante prevedere anche una sostituzione dei sensori di temperatura, i quali permetteranno di spegnere il bruciatore al momento giusto o di azionare altri strumenti in casi necessari.