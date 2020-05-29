Frosinone, Nuovi marciapiedi e parcheggi in via Landolfi

privato, oltre al versamento degli oneri concessori, la realizzazione del tratto di marciapiede a ridosso della sede stradale per la lunghezza di circa 350 metri, al fine di mettere in sicurezza i numerosi pedoni che frequentano le strutture pubbliche e private che insistono sull’area, come il Tribunale, Cittadella Cielo, e la sede distaccata degli uffici comunali dell’ex Mtc.

Contestualmente, sempre a carico del privato, sarà realizzato un parcheggio pubblico di 750 metri quadri circa, oltre alla nuova regolamentazione dell’incrocio stradale, attraverso una rotatoria e l’adeguamento della viabilità. “Quando le risorse finanziarie dei Comuni non sono floride – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – è necessario sfruttare le nuove iniziative dei privati, che hanno ripreso a investire sul territorio comunale per insediamenti abitativi o per la rigenerazione dell’esistente.

In questo modo, il miglioramento degli standard qualitativi dei servizi per l’edilizia privata corrisponde, anche, a una più ampia fruibilità da parte dell’intera collettività, soprattutto allorquando le amministrazioni locali divengono proprietarie delle nuove infrastrutture realizzate dai privati”.

La giunta Ottaviani, durante l’ultima seduta settimanale, ha approvato il progetto per la realizzazione di nuovi servizi e infrastrutture di interesse collettivo, nella zona ricadente tra via Tommaso Landolfi e via Calvosa. In particolare, a seguito dell’approvazione del piano di recupero denominato La Selva, connesso al planovolumetrico presentato da una società immobiliare, l’amministrazione comunale ha ottenuto dal

Fonte: Comune di Frosinone