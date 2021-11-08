Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

Nel fine settimana appena trascorso, gli agenti delle Volanti hanno tratto in arresto un 40enne, resosi responsabile di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. La sala operativa della Questura ha allertato le Volanti avendo appreso che un uomo viaggiava a bordo di una berlina armato di pistola. Dalla descrizione fornita del soggetto e del veicolo, gli agenti sono risaliti all’identità della persona, pregiudicato del capoluogo già noto alle Forze dell’Ordine. Giunti nei pressi della sua abitazione, il veicolo utilizzato aveva ancora il motore caldo ed i polizotti hanno deciso pertanto di procedere ad approfondimenti. Il 40enne però non si mostrava collaborativo e cercava di ostacolare ogni attività, iniziando nel contempo ad insultare e minacciare gli agenti. Nella frangente, dalla finestra della sua abitazione lanciava la pistola incriminata, risultata replica funzionante con proiettili a salve e priva di tappo rosso. L’arma veniva prontamente recuperata dagli agenti e sequestrata, come pure il munizionamento che successivamente veniva rinvenuto presso la sua abitazione, nel corso della perquisizione, immediatamente effettuata. Gli stessi poliziotti delle Volanti hanno inoltre arrestato per furto aggravato in concorso due partenopei che avevano messo a segno il colpo in una profumeria della parte bassa del capoluogo. L’auto, a bordo della quale i due malviventi stavano fuggendo, è stata intercettata da un equipaggio delle Volanti e prontamente inseguita e bloccata. I responsabili del reato sono un 48enne e un 34enne provenienti da Napoli, con numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti. A bordo del veicolo è stata rinvenuta la refurtiva. Ad incastrare i due anche i fotogrammi del sistema di sorveglianza dell’attività commerciale. Inoltre è stato accertato che il veicolo veniva utilizzato in occasione di truffe in danno di anziani.

Fonte: Questura di Frosinone