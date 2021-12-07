Nel caso del Presidente Pignalberi un colpo di scena: due remissioni di querele

PIGNALBERI: Non capisco perché tutto ciò, continuo a non comprendere. Accetto la remissione di querela solamente se mi vengono messe nero su bianco le circostanze, le modalità e le persone che hanno spinto la finta vittima a fare un gesto così terribile.

Ho appreso la notizia dell'udienza e della presunta costituzione di parte civile dell'ordine degli avvocati dal quotidiano. Devo smentire tutto, in quanto mai nessuna notizia ho avuto di tale udienza, tanto che sono stato informato che il Giudice ha rinviato ad altra data per mancanza di notifica nei miei confronti e pertanto nessuna costituzione vi è stata.