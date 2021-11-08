Fissate le elezioni per il prossimo 30 novembre per il consiglio Comunale dei Ragazzi di Cassino

I ragazzi sono molto presi da questa proposta – dichiara l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Maria Concetta Tamburrini – L’esperienza dello scorso mandato, anche se fortemente condizionata dall’epidemia e da tutte le limitazioni a cui hanno dovuto sottostare, si è rilevata comunque molto stimolante e formativa. Il Baby Sindaco e i giovani Consiglieri sono riusciti a portare nel Consiglio Comunale durante la seduta del 31 maggio scorso ben tre mozioni frutto del loro lavoro e della loro visione della città, argomentandole in modo chiaro e dimostrando che i nostri ragazzi, se ben sollecitati, sono perfettamente in grado di rispondere con consapevolezza e competenza anche alle sfide più alte.

Finito il primo mandato elettorale, i ragazzi delle Scuole Secondarie di I grado della nostra città si preparano ad eleggere i rappresentanti del Consiglio Comunale dei ragazzi per il biennio 2021-23. Il sindaco, Enzo Salera, ha infatti emanato il nuovo decreto con cui ha dato il via ufficialmente a tutta la macchina organizzativa: presentazione delle liste presso i rispettivi Istituti entro il 16 novembre, campagna elettorale fino al 27 novembre e poi il 30 le operazioni di voto. In questa prima fase gli alunni dei tre Istituti Comprensivi e della Paritaria San Benedetto, guidati dalle professoresse referenti Alessia Saggese, Vittoria Iannamico, Giuseppina Campati e Nunzia Acierno, stanno preparando le liste, scegliendo il simbolo e il motto che dovrà racchiudere il senso del loro programma elettorale.Aspettiamo quindi l’evolversi della situazione, seguendo passo passo il fermento che sicuramente animerà nei prossimi giorni i vari Istituti.

Fonte: comune di Cassino