Stabilimento Fca Piedimonte San Germano, Collaudo di Astral spa per impianto illuminazione
21/05/2020
Nella giornata di oggi avranno inizio le operazioni di collaudo per l’attivazione dell’impianto di pubblica illuminazione realizzato da Astral SpA sulla SP 281, presso lo stabilimento FCA del Comune di Piedimonte San Germano (FR),
lo annuncia l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.
L’opera”, continua l’Assessore, “che ha comportato un impegno economico di 450mila euro, rientra tra gli interventi infrastrutturali previsti a sostegno dello stabilimento FCA - polo industriale strategico per tutto territorio - e fa seguito all’ampliamento della medesima strada, già realizzato da Astral SpA per facilitare l’accesso al Gate 0 dello stabilimento.
Detto intervento apporta un sostanziale miglioramento dei livelli di sicurezza, in quanto garantisce l’illuminazione dell’intera SP 281, strada particolarmente trafficata essendo posizionata di fronte allo stabilimento FCA, che collega gli ingressi principali dello stesso con le viabilità locali (SP 280, via Verdi e SP275) che dirigono verso la SR 6 Casilina oppure verso il casello autostradale di Cassino.
Continua l’impegno della Regione Lazio per l’adeguamento infrastrutturale a sostegno dello sviluppo economico ed occupazionale della Provincia di Frosinone.
