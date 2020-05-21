Sora, Cimitero comunale: l'ordinanza con nuovi orari e regole

PERIODO ESTIVO Dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 7:00 alle ore 19:00 PERIODO INVERNALE Dal 1° ottobre al 30 aprile dalle ore 7:00 alle ore 17:00 2. Che a decorrere dal 22.05.2020 venga ripristinato l’ingresso all’area cimiteriale anche da Via Cocorbito; 3. Che la presente annulli o sostituisca tutte le precedenti disposizioni in contrasto con essa. AVVERTE che, in ottemperanza al D.L. n. 33 del 16.05.2020 e al DPCM del 17.05.2020, quali norme inderogabili, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, l’ingresso al Cimitero Comunale è condizionato dalle seguenti prescrizioni: l’accesso è contingentato all’ingresso, ove sarà consentita la frequentazione contemporanea per un numero massimo pari a 20 visitatori, avvicendati dal personale preposto; ai cittadini impossibilitati alla mobilità autonoma, è consentito l’accesso con un accompagnatore; è obbligatorio indossare la mascherina protettiva eccetto soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della stessa e bambini di età inferiore ai 6 anni, nel rispetto di ogni altra misura di sicurezza sanitaria delle intervenute disposizione di legge; la permanenza all’interno è consentita per un massimo di 20 minuti, salvo deroghe legate all’impossibilità di poter svolgere le debite azioni nei tempi prescritti; è fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di metri 1 (UNO) da altre persone; è vietato l’assembramento

Fonte: Comune di Sora