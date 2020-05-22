Benefici meditazione: quali sono? La risposta è sorprendente
di Redazione
22/05/2020
Se ti stai chiedendo quali sono i benefici della meditazione vuol dire che sei meno scettico di tanti altri e questo è già un punto di partenza per riuscire nell'intento. La meditazione non funziona solo per chi non è convinto, chi lo fa per moda o chi non riesce davvero a concentrarsi su se stesso. Iniziare da soli, però, non è facile a meno che non si abbiamo già importanti capacità innate che attendono solo di essere messe a frutto.
Benefici meditazione
- Migliora la memoria
- Migliora la concentrazione
- Allontana lo stress
- Aumenta la produttività al lavoro
- Migliora le prestazioni lavorative
- Riduce lo stress fisico
- Riduce il dolore
Aspetti che scoraggiano la meditazioneQuando si cominciano ad ottenere risultati con la meditazione, in un primo momento la vita si complica all'improvviso: si inizia ad entrare in una sorta di connessione empatica con le altre persone e, se non si sta attenti, si viene travolti. Si fanno sogni pazzeschi, si riescono a memorizzare nozioni e a fare calcoli che prima erano inarrivabili per i comuni mortali. Bisogna, però, avere sempre un filo guida da seguire o, altrimenti, si finisce per perdere le staffe. Se si riesce a superare anche questo secondo step, la vita di chi medita diventa più chiara, più luminosa, più sensata. Tutte le situazioni cominciano ad infilarsi al loro posto e il proprio cammino diventa più chiaro.
Altri benefici della meditazioneSi trovano le energie per prendere le proprie decisioni, per fare le scelte giuste, per diventare chi veramente si vuole essere. Si riesce a scacciare lo stress, i lievi dolori con autentici processi di autoguarigione che dipendono solo ed esclusivamente dalla propria capacità di concentrarsi su altro rispetto al dolore e di combattere con le potenzialità della propria mente i fastidi come dolori mestruali, stitichezza e disturbi psicosomatici.
