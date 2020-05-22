Benefici meditazione: quali sono? La risposta è sorprendente

Benefici meditazione

Migliora la memoria

Migliora la concentrazione

Allontana lo stress

Aumenta la produttività al lavoro

Migliora le prestazioni lavorative

Riduce lo stress fisico

Riduce il dolore

Aspetti che scoraggiano la meditazione

Altri benefici della meditazione

Se ti stai chiedendo quali sono i benefici della meditazione vuol dire che sei meno scettico di tanti altri e questo è già un punto di partenza per riuscire nell'intento. La meditazione non funziona solo per chi non è convinto, chi lo fa per moda o chi non riesce davvero a concentrarsi su se stesso. Iniziare da soli, però, non è facile a meno che non si abbiamo già importanti capacità innate che attendono solo di essere messe a frutto.Ci sono varie tecniche per avvicinarsi al mondo della meditazione, tutte hanno caratteristiche comuni che consistono nel canalizzare le proprie energie, massimizzare i livelli di concentrazione, estraniarsi dal monto reale per connettersi con l'universo in un nuovo livello spazio temporale. Per riuscire nell'intento, però, ci vuole molto tempo, molta esercitazione, una guida, un maestro, un aiuto costante. Almeno nelle prime fasi. Il rischio è di abbandonare subito il progetto perché non si riesce a sopportare il livello di energia, perché non si ottengono risultati, perché è faticoso. I risultati sono lampanti, però, per chi riesce a superare il primo scoglio. Superato il primo scoglio, però la strada è tutt'altro che in discesaQuando si cominciano ad ottenere risultati con la meditazione, in un primo momento la vita si complica all'improvviso: si inizia ad entrare in una sorta di connessione empatica con le altre persone e, se non si sta attenti, si viene travolti. Si fanno sogni pazzeschi, si riescono a memorizzare nozioni e a fare calcoli che prima erano inarrivabili per i comuni mortali. Bisogna, però, avere sempre un filo guida da seguire o, altrimenti, si finisce per perdere le staffe. Se si riesce a superare anche questo secondo step, la vita di chi medita diventa più chiara, più luminosa, più sensata. Tutte le situazioni cominciano ad infilarsi al loro posto e il proprio cammino diventa più chiaro.Si trovano le energie per prendere le proprie decisioni, per fare le scelte giuste, per diventare chi veramente si vuole essere. Si riesce a scacciare lo stress, i lievi dolori con autentici processi di autoguarigione che dipendono solo ed esclusivamente dalla propria capacità di concentrarsi su altro rispetto al dolore e di combattere con le potenzialità della propria mente i fastidi come dolori mestruali, stitichezza e disturbi psicosomatici.