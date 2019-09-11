Caricamento...

Sora, Spaccio: cinquantaduenne in manette

Redazione Avatar

di Redazione

11/09/2019

Sora, Spaccio: cinquantaduenne in manette
Nella serata di ieri il personale del Commissariato di Sora  ha arrestato un cinquantaduenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, una pattuglia della Squadra Volanti ha notato nel centralissimo quartiere San Rocco la presenza di un individuo dall’atteggiamento sospetto. In virtù di alcune segnalazioni riguardanti l’attività di spaccio proprio in quella zona, gli agenti del Commissariato hanno proceduto immediatamente al controllo e in un borsello che l’uomo portava con sé hanno trovato della sostanza, risultata poi cocaina, suddivisa in 17 dosi, confezionate e pronte per essere smerciate. Le indagini hanno consentito di trovare nella sua abitazione altri 48 grammi di marijuana, che erano stati nascosti in un ripostiglio dentro un cofanetto. L’uomo è stato arrestato e condotto agli arresti domiciliari in attesa del processo su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Cassino.

Fonte: Questura di Frosinone 

