Frosinone, Presentato il memorial motociclistico "Pasquale Ferrante"

L’amministrazione comunale – hanno dichiarato Mastrangeli e Sementilli – è felice di patrocinare l’iniziativa. Un plauso agli organizzatori che, con grande passione e dedizione, hanno riportato in vita una antica manifestazione che ha dato e continuerà a dare lustro alla città di Frosinone.

Abbiamo risposto con entusiasmo all'invito degli organizzatori, in quanto queste occasioni danno modo di coniugare l'aspetto ludico e l'aspetto sportivo con temi sociali come la salvaguardia delle vite sulla strada. Per questo, oltre a partecipare con il nostro marchio ACI Storico e le splendide vetture d'epoca (auto e moto) con il club MAC Valle del Liri, nel pomeriggio effettueremo test drive di guida sicura.

Si è tenuta questa mattina, presso il municipio, la presentazione del I memorial Rievocazione Storica del Circuito Motociclistico Cittadino di Frosinone per moto d’epoca,classiche e moderne – Memorial Pasquale Ferrante “Pasqualuccio”. L’evento gode del patrocinio del Comune di Frosinone e vede la collaborazione dell’Automobile Club Frosinone e del relativo club di automobili d’epoca, ACI Storico, in collaborazione con la gestione del Parco Matusa, una delle sedi del percorso. Erano presenti l’assessore al bilancio e alle finanze, Riccardo Mastrangeli e l’assessore alla cultura, Valentina Sementilli; per Aci Frosinone, il presidente Maurizio Federico, il Presidente della Commissione sportiva Tonino Di Cosimo e il responsabile Sicurezza Stradale Andrea Tagliaferri, e gli organizzatori Luciano Balletti e Sandro Maura. Tra gli ospiti, i parenti di alcuni dei piloti ciociari che hanno fatto la storia del circuito e Roberto Aversa e Luigi Cerroni ("Guida Sicura").Il Presidente di Aci Frosinone, Maurizio Federico, ha aggiunto:Il I Memorial Rievocazione Storica del Circuito Motociclistico Cittadino di Frosinone per moto d’epoca, classiche e moderne – Memorial Pasquale Ferrante “Pasqualuccio” si terrà domenica 15 settembre a partire dalle ore 9,00.Gli organizzatori, Luciano Balletti, Sandro Maura e Franco Frasca, coadiuvati da amici e appassionati, da qualche anno hanno riportato alla ribalta una tradizione che per decenni, a partire dal 1937 e fino a fine anni Settanta, ha rappresentato un appuntamento d’eccellenza per il mondo dei motori su due ruote per la provincia ciociara e al quale hanno partecipato nomi di rilievo del motorismo sportivo come Archilletti, Morgia, Passamonti, Villa, Mancini, Nicoli, Ferrante, Cioè e tanti altri, alcuni dei quali saranno presenti come special guest all'evento. Il programma prevede il ritrovo presso “La Variante” in via Saragat 69 (variante Casilina) a Frosinone, da cui prenderà il via l’avvicinamento al Parco Matusa alle ore 10,30. Da qui le splendide motociclette d’epoca e moderne partiranno per il percorso vero e proprio alle ore 11,30, effettuando il suggestivo itinerario per le strade del capoluogo ciociaro. Il rientro al Paddock “Centro la Variante” è previsto alle ore 13. In quell’occasione si terrà un’esposizione di vetture e moto d’epoca, veri gioielli appartenenti ad appassionati e a grandi collezioni private. Sempre presso il punto di raduno, verrà proiettato il video formato da un collage di spezzoni e filmati storici dell’Istituto Luce e di operatori privati sulle gesta dei motociclisti del passato. Il tutto sarà allietato dalla colonna sonora di una band musicale. A partire dalle ore 14,30, infine, l’ACI di Frosinone effettuerà dimostrazioni e test drive di Guida Sicura con istruttori qualificati. Il tutto si chiuderà con la consegna dei riconoscimenti e dei premi.

Fonte: Comune di Frosinone