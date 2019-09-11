Frosinone, Strade sotto controllo dalla polizia

Il trascorso fine settimana è stato caratterizzato da notevole flusso di circolazione sul tratto autostradale di competenza della Polizia Stradale di Frosinone per il grande rientro dal periodo di vacanze e sulle grandi arterie che attraversano la nostra provincia che collegano i grossi centri con le zone turistiche ancora molto frequentate. La presenza delle 40 pattuglie della Polizia Stradale disposte dai reparti di Frosinone, Cassino e Sora, hanno garantito una costante presenza e assistenza agli automobilisti in transito, sono stati controllati circa 400 veicoli ed identificati 543 conducenti e passeggeri con la contestazione di 96 infrazioni al Codice della Strada e la decurtazione totale di 238 punti dalle patenti di guida, 1 patente è stata ritirata come 17 carte di circolazione. A seguito dei controlli mirati disposti, solo nella mattinata di domenica, gli operatori del Distaccamento Polizia Stradale di Sora sulla Strada Regionale 509 tra Sora e Forca D’Acero hanno contestato 55 infrazioni , numerosi articoli 78 del C.d.S. per apportate modifiche strutturali ai motocicli fermati per controllo, e ritirato 14 carte di circolazione ed una patente di guida . Venerdì in tarda serata sempre i dipendenti del Distaccamento di Sora , durante i normali controlli al Casello di Ferentino denunciavano in stato di libertà ai sensi degli art. 648 C.P. per ricettazione e art. 489 C.P. il conducente di un mezzo pesante, residente a Cerignola che partito dalla Puglia e diretto in una azienda del nostro territorio, a seguito della revoca della patente di guida, circolava utilizzando una patente falsa. Numerose ancora le contestazioni per mancato utilizzo delle prescritte cinture di sicurezza e per uso del cellulare durante la guida che ricordiamo essere tra le principali cause di distrazione ed incidenti stradali .

Fonte: Questura di Frosinone