Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Strade sotto controllo dalla polizia

Redazione Avatar

di Redazione

11/09/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Strade sotto controllo dalla polizia
Il trascorso fine settimana è stato caratterizzato da notevole flusso di circolazione sul tratto autostradale di competenza della Polizia Stradale di Frosinone per il grande rientro dal periodo di vacanze e sulle grandi arterie che attraversano la nostra provincia che collegano i grossi centri con  le zone turistiche ancora molto frequentate. La presenza delle 40 pattuglie della Polizia Stradale disposte dai reparti  di Frosinone, Cassino e Sora, hanno garantito una costante presenza e assistenza agli automobilisti in transito, sono stati controllati circa 400 veicoli ed identificati 543  conducenti e passeggeri con la contestazione di  96  infrazioni al Codice della Strada e la  decurtazione totale di 238 punti dalle patenti di guida, 1 patente è stata ritirata come  17 carte di circolazione. A seguito dei controlli mirati disposti, solo nella mattinata di domenica, gli operatori del Distaccamento Polizia Stradale di Sora sulla Strada Regionale 509 tra  Sora e  Forca D’Acero hanno contestato  55  infrazioni , numerosi articoli 78 del C.d.S. per apportate modifiche strutturali ai motocicli fermati per controllo, e  ritirato  14 carte di circolazione ed una patente di guida . Venerdì in tarda serata sempre  i dipendenti del Distaccamento di Sora , durante i normali controlli al Casello di Ferentino denunciavano in stato di libertà ai sensi degli art. 648 C.P. per ricettazione e art. 489 C.P. il  conducente di un mezzo pesante, residente a Cerignola che partito dalla Puglia e diretto in una azienda del nostro territorio, a seguito della revoca della patente di guida, circolava utilizzando una patente falsa. Numerose ancora le contestazioni  per mancato utilizzo delle prescritte cinture di sicurezza e per uso del cellulare durante la guida che ricordiamo essere tra le principali cause di distrazione ed incidenti stradali .

Fonte: Questura di Frosinone 

 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Furto su auto: denunciati gli autori

Articolo Successivo

Sora, Spaccio: cinquantaduenne in manette

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023