Sora, La Città piange Suor Nicolina

Esprimo sentimenti di profondo cordoglio, a nome mio e dell’intera città, per la scomparsa di Suor Nicolina Frenza che, fin da piccolo, conoscevo personalmente, avendo io stesso frequentato l’Asilo “Reggio Emilia”. I sorani ricordano bene la dolcezza e l’amore per il prossimo che l’hanno sempre contraddistinta nel corso della sua vita. Porgo alla famiglia di Suor Nicolina e all’Ordine delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida le mie più sentite condoglianze

Sora piange la scomparsa di Suor Nicolina Frenza che è venuta a mancare nella giornata di mercoledì 1° aprile 2020, all’età di 87 anni. Con la religiosa scompare una figura molto amata in città, in particolare nel quartiere di Via Napoli. Nata il 22 febbraio 1933 a S. Elia a Pianise, in provincia di Campobasso, la religiosa apparteneva all’Ordine delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida. Giunta a Sora, Suor Nicolina aveva dato vita alla Scuola paritaria per l’Infanzia “Reggio Emilia”, in Via Castrovillari. Per molti anni la religiosa si è occupata, con slancio e competenza, della gestione della struttura educativa dove ha ricoperto anche il ruolo di insegnante. Animata da un forte spirito di coesione e da una profonda devozione religiosa, Suor Nicolina è diventata, negli anni, un punto di riferimento collettivo, soprattutto per i residenti nel Rione di Via Napoli.Oggi Sora la ricorda, oltre che per il suo amore per i bambini, anche per il suo impegno e la sua dedizione nei confronti degli indigenti e di quanti si trovassero in condizioni di difficoltà.dichiara il Sindaco Roberto De Donatis.

Fonte: Comune di Sora