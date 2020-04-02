Sora, Covid19: Buono spesa: ecco come accedere

hai perso il lavoro e non hai diritto ad ammortizzatori sociali prima dell’emergenza avevi un lavoro precario o stagionale e senza tutele

Ti aiutiamo per la spesa, chiama: il Comune ai numeri: 0776 828036 - 0776 828025 i numeri verdi AIPES: 800 400 495 - 800 491 595 Fonte: Comune di Sora

ATTENZIONE CHIAMARE DAL 03/04/2020 Se vi trovate anche in una sola delle seguenti condizioni: Il tuo nucleo familiare non ha alcun reddito