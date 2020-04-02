Sora, Coronavirus: gli aggiornamenti

2 sono i deceduti. I dati che riguardano i contagi sono dati sensibili, pertanto, non si possono divulgare per motivi sia legali che di opportunità. I casi registrati nella nostra Città non portano a definirla “maglia nera”: ci sono Città nella Provincia che registrano numeri di positivi al contagio maggiori di quelli registrati a Sora. Per questo ed anche perché i contagi si registrano in ambito familiare, non è necessario prendere misure restrittive ulteriori per “blindare” la Città. Tutti i casi sono monitorati dalla ASL che mantiene la sorveglianza su chi è in stato di quarantena.

Provincia di Frosinone I nuovi casi registrati ieri 31/03/2020 sono 18.

Situazione Nazionale Resta pesante il numero dei decessi che ieri 31/03/2020 erano pari a 837. Diminuisce il numero di pazienti che sono destinati alla terapia intensiva: il 31/03/2020 sono stati 47. Le guarigioni del 31/03/2020 sono state 1109. Il 31/03/2020 sono aumentati i contagi rispetto al giorno prima ma sono anche aumentati il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione Siamo al plateau della curva dei contagi, poi si attende la discesa, a condizione però che i comportamenti delle persone continuino ad essere corretti

INDICAZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE DEL PREFETTO DI FROSINONE Il Prefetto mediante una circolare, raccomanda a tutti i Sindaci che la comunicazione istituzionale in materia di Emergenza Coronavirus sia trasparente e corretta. Il Prefetto ha auspicato inoltre l’apertura dei COC. A Sora è stato aperto il Centro Operativo Comunale in data 25 marzo 2020 per funzioni di supporto alle attività sanitarie, sociali e di sicurezza. Si è attivato un numero di telefono che sarà operativo per 24 ore per le già menzionate emergenze sanitarie, sociali e di sicurezza. La Polizia Locale risponde dalle ore 8.00 alle ore 20.00 allo 0776831027 3397128114 è invece il numero del COC al quale rispondono i volontari della Protezione Civile che è attivo h 24, ma è più opportuno contattare dalle ore 20.00 alle 8.00 del mattino. ATTIVITA’ SOCIO ECONOMICA Continua l’attività in collaborazione dei Servizi Sociali e dell’Aipes: si sta lavorando alla distribuzione del volantino esplicativo nel quale verranno dettagliate tutte le istruzioni che i cittadini dovranno seguire per avere il buono spesa che sarà immediatamente erogato. RINGRAZIAMENTI Grazie all’insegnante Annamaria Baldassarra che ha donato 20 mascherine, confezionate da lei secondo una procedura affidabile, che verranno distribuite ai cittadini che ne hanno bisogno. - la sintesi della live del Sindaco Roberto De Donatis del 1/04/2020 è a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Fonte: Comune di Sora

Città di Sora Si registrano 31 contagi al 01/04/2020 quindi 3 casi in più rispetto ai 28 del 31/03/2020: si tratta di 3 donne di 56,83 e 73 anni. 5 sono i pazienti guariti