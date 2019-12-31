Caricamento...

Sora, Il nuovo anno inizia con una sospensione idrica

31/12/2019

• via Piemonte, via Giuriati, via Buozzi, via Paolo Zero, via Regina, via Firenze, via Lungoliri Simoncelli, via San Giuliano, via Lucarelli, via Cadorna, via Castrovillari, via Vittorio Emanuele, via San Giuliano Sura, via Roma, via Eduardo La Pietra, via Sant’Amasio, via Trieste, via Trento, via XX Settembre, via Venezia. Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Fonte: Acea Ato 5

