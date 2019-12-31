Frosinone, Nuove potature in tutta la città

dia e tutela dei soggetti arborei e per evitare danni a persone e cose, anche in caso di eventi meteorologici avversi.

Il Comune di Frosinone, del resto, è proprietario di oltre 4.000 alberi di diversa grandezza: tale patrimonio vivente richiede una continua attività di controllo circa le condizioni fitosanitarie e di stabilità. I prossimi interventi riguarderanno la zona di via de Carolis e l’area del civico cimitero, via don Minzoni, via Marco Tullio Cicerone, piazza Vittorio Veneto, viale Mazzini, piazza San Tommaso d’Aquino, viale Matteotti e viale Roma, e comporterà un investimento, per le casse comunali, di circa 65.000 euro provenienti, in parte, dal risparmio generato dalla raccolta differenziata, con il sistema del porta a porta, che ha raggiunto la quota media del 72%. La direzione dei lavori sarà a cura dell'agronomo comunale Giuseppe Sarracino. Fonte: Comune di Frosinone

L’amministrazione Ottaviani, mediante il settore ambiente, coordinato dall’assessore Massimiliano Tagliaferri, ha proceduto all’affidamento degli interventi di potatura e manutenzione del patrimonio arboreo cittadino che saranno eseguiti nei prossimi giorni. L’amministrazione proseguirà così il programma di monitoraggio del verde, attraverso operazioni a carico degli alberi di alto fusto presenti in città, al fine della salvaguar