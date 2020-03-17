Sora, Coronavirus: sospensione mercato settimanale

Con ordinanza n. 6 del 17/03/2020 è stata disposta la sospensione del mercato settimanale comprese le attività di vendita di genere alimentari di prima necessità allegato "del DCPM dell' 11/03/2020". Per le stesse motivazione, sono vietate inoltre, per tutto il periodo di vigenza delle misure sopra indicate, su tutto il territorio comunale, le iniziative di carattere commerciale da parte di operatori economici che possano, anche solo potenzialmente, creare assembramenti di persone.

Fonte: Comune di Sora