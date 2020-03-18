Sora, Coronavirus: Aggiornamenti del sindaco

IL PICCO DEL CONTAGIO Ci si aspetta il picco dei contagi nella giornata di domani 19 marzo, ma se i numeri dei positivi al virus che riguardano in nostro territorio continuano ad essere quelli registrati fino ad ora possiamo essere moderatamente ottimisti. PRESCRIZIONI DI NON USCIRE DA CASA Nonostante le raccomandazioni di rimanere a casa, sono segnalati molti trasgressori che continuano a frequentare Rocca Sorella, la zona di S. Apollonia e via S. Giuliano e per questo verranno intensificati i controlli anche su indicazione della Prefettura che ha inviato una nota ai Sindaci del territorio. Si raccomanda di recarsi presso l’Ufficio di Poste Italiane in via Cantelmi solo per motivi urgenti ed improcrastinabili al fine di non creare assembramenti soprattutto da persone anziane che non utilizzano i dispositivi di sicurezza come guanti e mascherine. Tutti gli utenti sono invitati ad utilizzare le app dei servizi Postali o chiamare i numeri telefonici per chiedere le informazioni. Tutto ciò per salvaguardare la salute degli utenti e degli operatori di Poste Italiane. Fonte: Comune di Sora

SITUAZIONE SANITARIA Dei 4 tamponi effettuati il 17/03/2020 3 sono negativi, 1 caso è risultato positivo: si tratta di un uomo di 71 anni trasferito allo “Spaziani” . Il trasferimento del paziente è avvenuto in utilizzato il protocollo di sicurezza. Stamattina sono stati effettuati 3 tamponi di cui si aspettano gli esiti.