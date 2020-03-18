Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Sora, Coronavirus: Aggiornamenti del sindaco

Redazione Avatar

di Redazione

18/03/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Sora, Coronavirus: Aggiornamenti del sindaco
SITUAZIONE SANITARIA Dei 4 tamponi effettuati il 17/03/2020 3 sono negativi, 1 caso è risultato positivo: si tratta di un uomo di 71 anni trasferito allo “Spaziani” . Il trasferimento del paziente è avvenuto in utilizzato il protocollo di sicurezza. Stamattina sono stati effettuati 3 tamponi di cui si aspettano gli esiti.
IL PICCO DEL CONTAGIO Ci si aspetta il picco dei contagi nella giornata di domani 19 marzo, ma se i numeri dei positivi al virus che riguardano in nostro territorio continuano ad essere quelli registrati fino ad ora possiamo essere moderatamente ottimisti. PRESCRIZIONI DI NON USCIRE DA CASA Nonostante le raccomandazioni di rimanere a casa, sono segnalati molti trasgressori che continuano a frequentare Rocca Sorella, la zona di S. Apollonia e via S. Giuliano e per questo verranno intensificati i controlli anche su indicazione della Prefettura che ha inviato una nota ai Sindaci del territorio. Si raccomanda di recarsi presso l’Ufficio di Poste Italiane in via Cantelmi solo per motivi urgenti ed improcrastinabili al fine di non creare assembramenti soprattutto da persone anziane che non utilizzano i dispositivi di sicurezza come guanti e mascherine. Tutti gli utenti sono invitati ad utilizzare le app dei servizi Postali o chiamare i numeri telefonici per chiedere le informazioni. Tutto ciò per salvaguardare la salute degli utenti e degli operatori di Poste Italiane.

Fonte: Comune di Sora 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sora, Sospensione idrica

Articolo Successivo

Sora, Coronavirus: sospensione mercato settimanale

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023