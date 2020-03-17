Sora, Chiusi Parco S. Chiara e Parco "Famiglia La Posta"

Con opportuna ordinanza n. 5 del 17/03/2020 i parchi "S. Chiara" sito nel centro cittadino e "Famiglia La Posta" in località S. Domenico sono stati chiusi alla cittadinanza. Questa ulteriore misura restrittiva si è resa necessaria per contrastare il contagio del Coronavirus. Si invitano tutti i cittadini a rispettare il divieto di uscire tranne per le modalità concesse.

Fonte: Comune di Sora