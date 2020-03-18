Sora, Sospensione idrica
18/03/2020
Acea Ato 5 S.p.A. comunica che per lavori di manutenzione programmata necessari per il ripristino del regolare flusso idrico da effettuarsi sulla rete idrica presso via Biancale, il giorno 23 marzo 2020 (lunedì) dalle ore 09:30 fino alle ore 13:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate sono le seguenti: via Agnone, via Agnonello, via Ancona, via Ariosto, via Armando Diaz, via Balbo, via Biancale, via Boccaccio, via Cadorna, via Carducci, via Cattaneo, via Cavour, via D’Azelio, via Foscolo, via Ippolito Nieto, via Lungoliri, via Mameli, via Napoli, via Pascoli, via Salceto, via Settembrini.
Fonte: Acea
