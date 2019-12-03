Caricamento...

Sora, Arrestato un uomo

di Redazione

03/12/2019

Nella mattinata di oggi, il personale del Commissariato di P.S. di Sora ha tratto in arresto un uomo sulla base  di un ordine di carcerazione conseguente alla revoca del decreto di sospensione della pena emesso dalla Procura della Repubblica di Cassino. L’arrestato, un trentanovenne sorano con numerosi precedenti per furto, rapina, lesioni, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, dovrà scontare un residuo di pena di 2 anni per una rapina posta in essere nel luglio del 2004, pertanto è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cassino. Contestualmente all’uomo è stata notificata la misura di prevenzione personale dell’avviso orale emessa dal Questore di Frosinone.

Fonte: Questura di Frosinone 

