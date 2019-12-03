Frosinone, Dal Comune contributi per gli affitti
di Redazione
03/12/2019
L'ufficio Welfare del Comune di Frosinone rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione (annualità 2019). L'amministrazione Ottaviani cerca, in tal modo, di fornire un ulteriore incentivo e sostegno ai cittadini, soprattutto per le situazioni familiari nelle quali possono mostrarsi maggiori criticità sociali.
Le domande possono essere presentate fino al 30 gennaio 2020. Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggano i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, di un paese della UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti alla UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno; residenza anagrafica nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione; titolarità di un contratto dì locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato; mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale dei Comune di residenza; non avere ottenuto per l’annualità del Fondo indicata nel bando l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione; non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata; essere in regola con il pagamento del canone di locazione; ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00. La domanda deve comprendere la seguente documentazione: copia di un documento di identità; permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari); attestazione ISEE dell’inquilino/richiedente, in corso di validità; copia del contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente; copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2019. L’ammontare del contributo destinato a ciascun richiedente è fino a un massimo di € 3.098,74; per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare potrà essere incrementato. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a disposizione dal competente Ufficio comunale e potrà essere presentata, entro il termine indicato, presso l’Ufficio protocollo del Comune (piazza VI dicembre), oppure tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando o per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected]. Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria. Per informazioni, è possibile rivolgersi al settore welfare comunale (0775/2656280; [email protected]).
Fonte: Comune di Frosinone
