Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Sora, Festeggiamenti in onore di S. Giovanni Battista

Redazione Avatar

di Redazione

17/06/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Sora, Festeggiamenti in onore di S. Giovanni Battista
Festeggiamenti in onore di S. Giovanni Battista, un viaggio virtuale nell’opera “La notte, il sangue e la festa – Ricerca antropologica sul culto e sul floklore della solennità di san Giovanni Battista a Sora” della porf.ssa Serena Incani‼️ Continua il viaggio virtuale per celebrare e mantenere vive tutte le tradizioni, le credenze, gli usi e le consuetudini che hanno caratterizzato negli anni una delle più suggestive e sentite ricorrenze cittadine, attraverso il libro della prof.ssa Serena Incani , “La notte, il sangue e la festa – Ricerca antropologica sul culto e sul floklore della solennità di san Giovanni Battista a Sora” Sul sito del Comune di Sora dal Capitolo III:
Il faòne La sègnora (sàuta birra) Glie balle della pepatta

Fonte: Comune di Sora

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sora, Coronavirus: aggiornamenti

Articolo Successivo

Sora, Mercato settimanale: la nuova ordinanza del sindaco

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023