Sora, Mercato settimanale: la nuova ordinanza del sindaco

e ore 07,00 alle ore 14,00, comprensiva di Lungo Liri Rosati, in attesa dell’individuazione di un’area idonea per la ricollocazione dei banchi di vendita di indumenti usati;

È ammessa, nelle more di una ridefinizione del numero dei posteggi, la partecipazione degli operatori titolari di posteggio, alimentare e non alimentare, dei produttori agricoli, e degli “spuntisti” a copertura dei posteggi non occupati dai titolari perché assenti o non assegnati;

Gli operatori saranno ammessi all’installazione dei banchi di vendita e al posizionamento degli automezzi a servizio degli stessi a partire dalle ore 06,00 nel posto solitamente assegnato;

Dovrà essere assicurato lo spazio di sicurezza pari a 3,50 m per il transito dei mezzi di emergenza e soccorso nonché per il passaggio dei pedoni garantendo il prescritto distanziamento sociale. A tal fine i banchi dovranno essere allestiti all’interno della segnaletica orizzontale all’uopo predisposta, laddove presente, e dovranno essere distanziati tra di loro di almeno 1 metro;

Gli operatori dovranno attenersi a quanto indicato nelle citate linee guida contenute nell’allegato all’ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047;

I rivenditori di indumenti usati dovranno attestare con idonea documentazione l’avvenuta sanificazione della merce esposta. Qualora tale documentazione non sia idonea, anche con riferimento alla data di rilascio, ad attestare l’adempimento dell’obbligo di igienizzazione della merce, l’operatore non sarà ammesso alla vendita e saranno applicate le sanzioni previste dalla presente ordinanza;

Il mercato sarà costituito da percorsi fruibili dai pedoni delimitati con transenne mobili ;

L’area di mercato, sarà presidiata, in modalità dinamica, da operatori di protezione civile e volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo che assisteranno la popolazione, sensibilizzando, laddove ritenuto opportuno e senza alcuna potestà impositiva, gli avventori del mercato all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);

Lo smontaggio dei banchi di vendita dovrà avvenire a partire dalle ore 13,00 e l’area di mercato dovrà essere liberata per le ore 14,00.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare la citata emergenza sanitaria e alla normativa nazionale, regionale e locale di settore. Fonte: Comune di Sora

