Sora, Coronavirus: aggiornamenti
di Redazione
17/06/2020
COMUNE DI SORA Nessun nuovo contagio PROVINCIA DI FROSINONE Nessun nuovo contagio, nessun decesso REGIONE LAZIO Nessun nuovo contagio nelle provincie di Latina, Rieti e Viterbo. 9 nuovi cadi si positività al COVID-19 di cui 1 proveniente dal cluster del S. Raffaele alla Pisana, 169 i pazienti guariti, 3 i decessi. SITUAZIONE NAZIONALE 210 nuovi casi di positività al virus di cui il 68% provengono dalla Regione Lombardia. 1516 sono i pazienti guariti, 34 i decessi. 188 sono i pazienti che escono dai reparti COVID, 30 i pazienti che escono dalle terapie intensive. CONSIDERAZIONI GENERALI Il Sistema Sanitario Nazionale ha lavorato molto bene a tutti i livelli, si ringraziano tutti coloro che sono stati impegnati nella gestione dell’emergenza per aver ottenuto ottimi risultati. Nella giornata di martedì 16 giugno si è tenuta una riunione mirata ad una migliore ulteriore ripartenza del mercato settimanale anche in previsione della riapertura delle scuole nel settembre 2020. Nella giornata di mercoledì 17 giugno si terrà una riunione con la Protezione Civile locale, con la Polizia Locale e altre forze impegnate nella prevenzione degli incendi. Si è recepita una nota della prefettura per attuare tutte le azioni possibili di prevenzione. Si procede con le operazioni di sfalcio dell’erba con soli interventi a mano senza l’impiego di diserbanti chimici, operazioni che necessitano di un tempo più lungo proprio perché sostenibili. Si procederà nello sfalcio di tutte le zone cittadine.
Fonte: Comune di Sora
