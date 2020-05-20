Caricamento...

Sora, Compleanno del Mons. Gerardo Antonazzo: gli auguri dell'amministrazione

Redazione Avatar

di Redazione

20/05/2020

Oggi ricorre il compleanno di Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo della Diocesi di Sora Cassino Aquino e Pontecorvo. Il Sindaco Roberto De Donatis, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Città, formula a Mons. Antonazzo i più sinceri auguri, ringraziandolo per il suo servizio generoso e instancabile di Padre e Pastore.

Fonte: Comune di Sora

