Sora, Compleanno del Mons. Gerardo Antonazzo: gli auguri dell'amministrazione
di Redazione
20/05/2020
Oggi ricorre il compleanno di Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo della Diocesi di Sora Cassino Aquino e Pontecorvo. Il Sindaco Roberto De Donatis, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Città, formula a Mons. Antonazzo i più sinceri auguri, ringraziandolo per il suo servizio generoso e instancabile di Padre e Pastore.
Fonte: Comune di Sora
