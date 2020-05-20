Sora, Coronavirus: il punto del sindaco

Un nuovo caso di positività al virus, 0 i decessi

REGIONE LAZIO 39 nuovi casi di positività al virus, 6 decessi, 117 i guariti

PROVINCE Latina 3 nuovi casi, 0 decessi Viterbo 0 nuovi casi, 0 decessi Rieti 0 nuovi casi, 0 decessi

SITUAZIONE NAZIONALE 813 nuovi casi di positività al virus, 162 i decessi, 99 i guariti, 2075 pazienti escono dai reparti COVID, 33 pazienti escono dalle terapie intensive.

CONSIDERAZIONI GENERALI La Regione Lazio ha verificato che tra tutti i pazienti positivi al COVID-19 ed accertati con l’esame del tamponi, il 30% di essi risultano essere asintomatici. Questo è un dato che dobbiamo tenere nella dovuta considerazione perché il 30% di asintomatici, pur non avendo un’ampia capacità di contagiare, risulta essere un potenziale pericolo. Ciascuno di noi può essere un asintomatico, quindi un pericolo per la comunità. Questo è il motivo per cui è fondamentale continuare a rispettare le regole del distanziamento sociale ed utilizzare i dispositivi di sicurezza individuale, soprattutto da parte dei giovani che ultimamente non dimostrano di mantenere corretti comportamenti. Rispettare le regole è fondamentale anche in vista della prossima riapertura parziale del mercato per il settore alimentare e florivivaistico prevista per giovedì 21 maggio che è propedeutica ad una riapertura di tutto il mercato.

Verranno distribuiti prossimamente i buoni spesa, dopo il 23 maggio che segna la scadenza dei 10 giorni dall’apertura dell’avviso. Si formulano cari auguri di buon compleanno a S.E. il Vescovo Gerardo Antonazzo.

CITTA’ DI SORA Nessun nuovo caso di contagio PROVINCIA DI FROSINONE

Fonte: Comune di Sora