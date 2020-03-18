Formia, Concorso per bambini "Io resto a casa e disegno Dante"

A loro (bambini da 5 a 10 anni) è dedicato il concorso di disegno «Io Resto a casa e disegno Dante». I bambini sono invitati a scegliere 3 disegni da riprodurre e colorare tra i 10 esempi scaricabili dal sito”www.sinusformianus.it Ogni bambino può partecipare con tre soli disegni colorati con qualsiasi tecnica, che dovranno essere inviati entro il 24 aprile. Per ogni bambino che parteciperà ci sarà l'ingresso gratuito al Cisternone Romano, assieme ai genitori, appena il sito sarà fruibile. Per i 3 vincitori finali, come premio libri per bambini e 3 kit completi di giochi di Magia. Il Regolamento completo su www.sinusformianus.it. L' Assessore alla Cultura Carmina Trillino lancia un appello "Sposando l'iniziativa di Sinus Formianus, invitiamo i ragazzi dai 5 ai 10 anni a partecipare. Seguite il regolamento. La conoscenza non si arresta e rende tutti più forti." "...e quindi uscimmo a riveder le stelle" Dante Alighieri Segui l'evento FB Io resto a casa e disegno Dante

Il 25 marzo è stata istituita dal Consiglio dei Ministri la giornata dantesca. In un momento così difficile in cui anche i più piccoli sono chiamati a rispettare il divieto di uscire da casa, arriva da RTA Sinus Formianus un’iniziativa gratuita per far mettere in gioco i bambini e stimolare la loro creatività.

Fonte: Comune di Formia