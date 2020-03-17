Sora, Coronavirus: gli aggiornamenti del sindaco

SITUAZIONE SANITARIA Ci sono tamponi in corso di accertamento, è stato effettuato qualche ricovero che deve essere meglio definito, al momento dati ufficiali restano quelli diffusi nella live di ieri 16 marzo 2020 alle 16.00 PROVVEDIMENTI Sono state emanate le seguenti ordinanze già in pubblicazione: • chiusura parchi S. Chiara e Fam La Posta • Sospensione mercato fino a fine stato di emrergenza SANIFICAZIONE Questa notte si procederà alla sanificazione del centro storico. La sostanza utilizzata che è i’ ipoclorito di sodio ha delle ricadute nelle vie fognarie ed è parzialmente nociva anche per i ratti di cui possono causare la morte e di cui si possono trovare le carcasse nelle immediate vicinanze delle fognature, le carcasse verranno prontamente rimosse. Non c’è un proliferare di ratti ma quelli che vivono nelle fogne sono portati ad uscire per la sanificazione ed alcuni di essi muoiono. PROROGA CARTE IDENTITA’ Il Governo ha deciso per una proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità, come la carta d'identità. Tutti i documenti ''rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e resteranno validi fino 31 agosto 2020. CATENA DELLE INFORMAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE EMERGENZA CASI SOSPETTI POSITIVI AL VIRUS. Presso ogni distretto in cui è suddivisa la nostra provincia vengono inviate, per ciascun paziente sospetto, le “schede di ricovero”, nel nostro caso saranno inviate allo “Spaziani” o allo “Spallanzani”: questo fatto non implica che il paziente trasferito abbia contratto il virus ma viene sottoposto ad ulteriori accertamenti . Vengono trasferiti coloro che hanno un quadro sintomatologico sospetto. Dalla “scheda di ricovero”, l’ufficio preposto della ASL attiva la “scheda di contatti” del paziente interessato solo quando si esprime una positività. Successivamente si indaga sul nucleo di frequentazioni del paziente e si avvia un isolamento, una quarantena di questi soggetti che sono potenzialmente vicini al paziente positivo. Nel caso in cui, coloro che sono venuti a contatto con il paziente positivo devono svolgere funzioni lavorative importanti per la comunità, solo se presentano un quadro sintomatico valido sono poste in isolamento obbligatorio, se non presentano sintomi, con tutti gli opportuni protocolli preventivi dettati dalle ASL possono recarsi al lavoro. Il flusso delle informazioni di questo tipo è un flusso controllato. All’interno di queste situazioni i contatti sono radi e i contagi avvengono quando i sintomi sono presenti. DIRETTIVE DI PREVENZIONE AL CONTAGIO I cittadini faticano a capire che non si deve uscire e si può uscire solo nei casi consentiti per : • Lavoro • Spesa • Cure sanitarie indifferibili. Il Governo ha diffuso una curva che indica un picco del contagio che dovrebbe avvenire intorno a mercoledì 18 marzo. Per far si che questa picco non diventi una linea orizzontale, è necessario rimanere a casa. Abbiamo intensificato i controlli che ci sono stati anche in nottata ed hanno accertato delle violazioni e i contravventori sono stati denunciati. Se le belle giornate ci aiutano a non diffondere il virus, la diffusione non deve avvenire perché si violano le disposizioni governative.

Fonte: Comune di Sora