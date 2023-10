Paliano: mercoledì 4 inaugurazione della Biblioteca “L’angolo di Marianna”, nuovo capitolo per Cultura e Riabilitazione Psichiatrica

L’ inaugurazione della biblioteca L’Angolo di Marianna è organizzata per mercoledì 4 ottobre alle ore 18 presso la struttura residenziale socio riabilitativa Casa Mary in via Poggio Romano, 45 – Paliano FR.

La Biblioteca L’angolo di Marianna rappresenta una porta d’ingresso simbolica al mondo della salute mentale. I visitatori potranno sperimentare di persona l’ambiente accogliente e inclusivo di Casa Johnny e Casa Mary, a dimostrazione che la riabilitazione psichiatrica è un percorso di speranza e rinascita. In questo modo, la biblioteca rappresenta un potente strumento per la sensibilizzazione e l’educazione della comunità sulla salute mentale.

Il progetto è nato dall’idea di arricchire l’esperienza culturale degli utenti delle residenze psichiatriche Casa Johnny e Casa Mary. Il lavoro di catalogazione dei titoli e di organizzazione del servizio è stato infatti affidato interamente agli utenti delle residenze psichiatriche. Grazie alla gestione autonoma da parte degli utenti delle residenze psichiatriche Casa Johnny e Casa Mary, sarà possibile usufruire dei servizi bibliotecari, tra cui il prestito di libri. Nel catalogo sono presenti opere di diversi generi, tra cui enciclopedie, romanzi, testi storici e musicali. Numerosi donatori di libri hanno contribuito a questa iniziativa, tra cui la Biblioteca Comunale di Paliano.

La Biblioteca L’angolo di Marianna è un ponte tra la struttura di riabilitazione e il mondo esterno. Il contatto con il mondo esterno è fondamentale per il processo di reintegrazione sociale e per la promozione dell’autonomia. Gli utenti delle strutture riabilitative Casa Johnny e Casa Mary hanno la possibilità di interagire con membri della comunità locale, scambiare opinioni e rafforzare il senso di appartenenza. Questo dialogo con il mondo esterno è fondamentale per ridurre lo stigma associato alla salute mentale e promuovere una maggiore comprensione e accettazione. L’Angolo di Marianna rappresenta quindi un esempio concreto di come la cultura possa diventare uno strumento di inclusione e integrazione sociale e di riabilitazione per le persone con problemi di salute mentale.

La biblioteca è dedicata alla memoria di Marianna Piccolo, giovane promessa della moda che ha dedicato la sua vita alla formazione e alla cultura scomparsa prematuramente.

Una donna forte, tenace, solare. Ha dedicato la sua vita alla formazione e allo studio ed è riuscita a realizzare i suoi sogni. A lei abbiamo dedicato questo progetto che speriamo possa essere d’ispirazione per tutte le realtà come la nostra che si occupano di inclusione e di riabilitazione. Crediamo che la lettura, la cultura e il sapere possano aiutare la nostra missione tutta volta all’abbattimento dei pregiudizi attorno alle persone che soffrono di disagio psichico e che sono in riabilitazione. La biblioteca a Casa Mary per noi rappresenta il punto di contatto con l’esterno. Questa volta però non siamo noi ad uscire come solitamente facciamo con le nostre iniziative, ma è il mondo, la società “normale” ad entrare nella nostra dimensione. – questo il commento di Enzo Prisco Amministratore Unico delle strutture palianesi.

Alla presenza dei paranti sarà celebrata messa in ricordo di Marianna da padre Antonio della chiesa dei Passionisti di Paliano. Seguirà un piccolo rinfresco.