Isola del Liri: domenica 30 aprile la prima edizione della corsa podistica "6 ore del Fibreno"

Redazione Avatar

di Redazione

24/04/2023

Isola del Liri: domenica 30 aprile la prima edizione della corsa podistica
Domenica 30 aprile è in arrivo la "6 ore del Fibreno", tappa numero quattro del circuito podistico Opes In Corsa Libera. La gara è una new entry di calendario ed è al suo esordio con la prima edizione organizzata dall'associazione Scorrendo con il Liri. La corsa è dedicata ad atleti che amano le lunghe distanze e sarà disputata in un ambiente meraviglioso, dichiarato monumento naturale, in località Tremoletto, via Lungo Fibreno a Isola del Liri (FR). Lo start sarà dato alle 9.30 e la gara si svolgerà lungo un circuito di 1,360 km con terreno ghiaioso battuto per 1,160 km e asfaltato per 200 mt.
Siamo molto soddisfatti della risposta che ha avuto la gara visto che non è usuale nella nostra provincia - dichiarano dal comitato organizzatore - sarà l'occasione per promuovere la conoscenza di un'area protetta. Il nostro obiettivo è infatti quello di valorizzare il territorio ed organizzare una gara che accomuni tutti i partecipanti nel piacere di una corsa libera, dove ciò che domina è lo spirito comunitario come una sorta di allenamento collettivo. Ringraziamo l’amministrazione comunale che da subito ha condiviso l’idea progettuale e la Regione Lazio e grazie a tutti coloro che verranno a trovarci.
Per info visitare il sito www.digitalrace.it

Ufficio stampa ASD In Corsa Libera

