Paliano, "Festival Corto... Ma non troppo!": Aperto il concorso dell’VIII edizione del Festival di cortometraggi

Per l’ottavo anno consecutivo la comunità della città di Paliano accoglie la manifestazione organizzata dalla Johnny&Mary Srl e dall’APS L’Onda. Con il sostegno del Comune di Paliano e della Regione Lazio, il Festival si terrà nel mese di giugno 2020, da giovedì 11 a sabato 13.

Online il bando per partecipare al concorso di cortometraggi del Festival Corto... Ma non troppo!. L’iscrizione è gratuita e aperta a strutture socio terapeutiche / riabilitative / psichiatriche, strutture che si occupano di disabilità in generale (Associazioni, Centri Diurni, Day Hospital), singole persone con disabilità psico-fisiche, istituti scolastici (classi o gruppi), autori autonomi, famosi o neofiti. L’obiettivo della manifestazione è quello di dar voce e spazio al linguaggio creativo. Il concorso, dunque, non prevede selezione o esclusione di partecipazione: sono ammesse tutte le opere presentate purché rispettino i criteri di iscrizione.

Le premiazioni avverranno nel corso della giornata conclusiva della manifestazione alla presenza del regista internazionale Stefano Veneruso, Presidente Onorario del Festival Corto... Ma non troppo! e nipote del grande Massimo Troisi. Previsto un compenso economico per i primi tre classificati del Premio Miglior Cortometraggio. I cortometraggi in gara concorreranno inoltre per i seguenti premi: Premio Miglior Attore, Premio Miglior Sceneggiatura, Premio Miglior Regia, Premio per le Particolari Doti Artistiche.

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito e la pagina Facebook del Festival Corto... Ma non troppo!