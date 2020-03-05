Guarcino, Bilancio consuntivo: si è riunito il consiglio direttivo della Stu Frosinone della UIL Pensionati

Per noi è un appuntamento importante confronto – ha sottolineato nella sua relazione il responsabile della Stu Frosinone Emilio Lucidi – e la presenza dell'intera segreteria è fonte di orgoglio per noi e segno di vicinanza nei confronti di una terra che ha bisogno di alcuni cambiamenti. Da tempo il nostro sindacato propone di stipulare un patto per la salute e un patto per la Ciociaria. In questi mesi stiamo chiedendo ai giovani di sostenere con noi anche un patto intergenerazionale per recuperare i valori che hanno reso importante il territorio. C'è bisogno di stare vicini alle persone e famiglie abbandonate, bambini che non vanno a scuola, servizi che mancano, ed è questo che la nostra struttura cerca di fare ogni giorno. Siamo pronti a metterci in gioco, a rinnovarci e dare un forte contributo al rilancio sociale, economico e sanitario della provincia.

Si è riunito nella sala consiliare del Comune di Guarcino il consiglio direttivo della Stu Frosinone della UIL Pensionati per l’approvazione del bilancio consuntivo, l’illustrazione del preventivo e per la stesura delle iniziative future del sindacato. Alla presenza del Segretario Regionale Oscar Capobianco, dell’intera segreteria, e della responsabile della Uil Frosinone Anita Tarquini, il documento economico-finanziario è stato approvato all’unanimità dai presenti che hanno dato poi vita ad un ampio dibattito sui temi da affrontare a partire dalle prossime settimane:Molto apprezzate le presenze del sindaco di Guarcino Urbano Restante, che ha portato i saluti istituzionali, del presidente del centro anziani locale al quale è stato regalato il libro della Uilp “Senza nonni, che favola è?” e della presidentessa dell’ADA provinciale Tina Rizzo. Il consiglio direttivo è stato preceduto dall’interessante visita della delegazione alla Cartiera di Guarcino, vera eccellenza del territorio, realtà evoluta, efficiente e sostenibile, annoverata oggi tra gli stabilimenti leader in Europa nella lavorazione della carta, durante la quale è stato spiegato l’intero iter di produzione.