Nuova palestra alla Maiuri

di Redazione 07/10/2020

La giunta Ottaviani ha approvato il progetto per la ristrutturazione della palestra della primaria “Amedeo Maiuri”: l’amministrazione ha infatti ottenuto un milione di euro di finanziamento per la struttura deputata all’attività fisica dei piccoli alunni. Tramite il settore lavori pubblici e manutenzioni, coordinato da Fabio Tagliaferri, sono state inviate, la scorsa settimana, le richieste di offerta ai dieci concorrenti, sorteggiati come da legge tra i 20 operatori ammessi. A seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici, è infatti partita, nei mesi scorsi, la procedura di gara negoziata per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto integrato riguardante l’istituto di viale Tevere. L’importo complessivo dell’intervento da porre a base di gara è pari ad € 942.885,36 di cui € 900.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 18.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 24.885,36 per onorario per progettazione esecutiva da porre a base d’asta, oltre contributi previdenziali integrativi e IVA nelle misure di legge, per un totale di €1.041.374,54. Fonte: Comune di Frosinone