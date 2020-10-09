Home Attualità Frosinone: valutazioni sulle limitazioni della movida

Frosinone: valutazioni sulle limitazioni della movida

di Redazione 09/10/2020

L’amministrazione comunale di Frosinone, a seguito del considerevole aumento registratosi nel corso dell’ultima settimana, in Italia, relativamente al numero dei contagi da Covid-19, sta valutando la possibilità di ridurre l’orario della movida, soprattutto durante il fine settimana. L’ipotesi più probabile è quella di limitare gli ingressi nei locali entro l’1 di notte, nel caso in cui la curva dei contagi dovesse continuare a registrare aumenti considerevoli anche nei prossimi giorni, conciliando le esigenze economiche e del tempo libero con quelle della tutela della salute, in special modo laddove dovessero continuare le situazioni di mancato uso della mascherina e di distanziamento interpersonale. Fonte: Comune di Frosinone