Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone: valutazioni sulle limitazioni della movida

Redazione Avatar

di Redazione

09/10/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone: valutazioni sulle limitazioni della movida
L’amministrazione comunale di Frosinone, a seguito del considerevole aumento registratosi nel corso dell’ultima settimana, in Italia, relativamente al numero dei contagi da Covid-19, sta valutando la possibilità di ridurre l’orario della movida, soprattutto durante il fine settimana. L’ipotesi più probabile è quella di limitare gli ingressi nei locali entro l’1 di notte, nel caso in cui la curva dei contagi dovesse continuare a registrare aumenti considerevoli anche nei prossimi giorni, conciliando le esigenze economiche e del tempo libero con quelle della tutela della salute, in special modo laddove dovessero continuare le situazioni di mancato uso della mascherina e di distanziamento interpersonale. Fonte: Comune di Frosinone
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pums: al via le proposte dei cittadini

Articolo Successivo

Nuova palestra alla Maiuri

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023