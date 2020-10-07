Home Attualità Sicurezza stradale in viale Grecia

Sicurezza stradale in viale Grecia

di Redazione 07/10/2020

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

A seguito delle segnalazioni dei cittadini, giunte nelle scorse settimane, l’amministrazione Ottaviani ha provveduto ad effettuare delle modifiche alla circolazione stradale, con la installazione dei dossi di rallentamento, per risolvere le criticità verificatesi nel tratto di strada compreso tra via Monteverdi e viale Grecia. La scorsa settimana, il sindaco, Nicola Ottaviani, l’assessore Graziani, il comandante Donato Mauro e il referente dell’ufficio tecnico, geom. Salvatore Cirillo, hanno effettuato un sopralluogo nella zona. “L’amministrazione Ottaviani – ha dichiarato l’assessore Graziani – intende intervenire in tempi brevi per implementare la sicurezza in questo tratto di strada. Allo scopo di attuare le operazioni di messa in sicurezza dell’area in modo efficace, si stanno posizionando alcuni dissuasori di velocità, mentre sarà rafforzato il sistema di segnaletica orizzontale e verticale, a beneficio degli automobilisti. Sempre allo scopo di incrementare la visibilità nel tratto, l’amministrazione disporrà la eliminazione degli arbusti che possono impedire, a chi si immette in viale Grecia, di verificare la presenza di altre auto in movimento senza superare la linea la linea dello stop. Infine, si sta procedendo con il comando della Polizia municipale, alla verifica della possibilità di installare, anche, un presidio lampeggiante o semaforico, per segnalare ulteriormente la presenza dell'intersezione, evitando distrazioni o sottovalutazioni dell'incrocio, per gli automobilisti provenienti dalle tre direzioni di marcia”. Fonte: Comune di Frosinone