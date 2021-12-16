Home Attualità Iginio Corda eletto segretario territoriale della UILposte di Frosinone e Latina

di Redazione 16/12/2021

In data 14 dicembre 2021 si è riunito il consiglio direttivo della UILposte di Frosinone e Latina, federazione sindacale del comparto postale, per tracciare le linee guida della struttura multi-provinciale in vista degli importanti appuntamenti che la riguarderanno nelle settimane a venire. All'ordine del giorno lo sciopero generale del prossimo 16 dicembre, del quale la UIL Nazionale è una delle promotrici, un riordino delle competenze interne alla Segreteria stessa, un piano programmatico delle iniziative presenti e future da intraprendere e l'elezione del Segretario Provinciale di Latina. Dopo attenta ed accurata discussione riguardante le motivazioni dello sciopero e sulla necessità di aderire compatti allo stesso, la Segreteria si è concentrata sul riordino degli assetti organizzativi, nel particolare alla nomina del Segretario Territoriale della Provincia di Latina. La scelta è ricaduta sul nome di Iginio Corda, dipendente postale presso il CDSU di Frosinone e da tempo impegnato nell'attività sindacale della UILposte sul territorio di Frosinone. Creatore ed ideatore del sito web della struttura sindacale (www.uilpostefrosinonelatina.it) e di una vera e propria piattaforma di informazione e di comunicazione in ambito postale che include anche altre tematiche sociali e più in generale del lavoro. Originario di Sora è attivo anche sul piano sociale del proprio territorio con iniziative che partono dall'ambito sindacale appunto per poi abbracciare istanze civiche di interesse collettivo. Il Segretario Generale della UILPoste di Frosinone e Latina , Mauro Vacca, esprime la propria soddisfazione per la nomina a Segretario di Latina dell'amico Iginio Corda, con l'augurio che il nuovo incarico sia foriero di nuovi e più entusiasmanti traguardi. La nomina del nuovo Segretario rientra nelle dinamiche di inserimenti di forze giovani nel sindacato per guardare al futuro in un'ottica di rinnovamento. Altro tema di cui si è discusso riguarda il Congresso di categoria che si celebrerà presumibilmente a primavera 2022, appuntamento questo importante che vedrà il riassetto organizzativo dell'intera struttura sindacale. Ai lavori ha partecipato anche il Segretario Regionale della UILposte di Roma e Lazio, Stefano Angelini, al quale va il ringraziamento di tutta la struttura provinciale per la vicinanza e la collaborazione da sempre dimostrate.