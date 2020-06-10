Meteo: Temporali fino a domani
di Redazione
10/06/2020
A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento di Protezione Civile in data odierna con indicazione di "precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato sulle Zone di Allerta della Regione: CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA: - per oggi 10 Giugno 2020 ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI su tutte le Zone di Allerta. - per domani 11 Giugno 2020 ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI su tutte le Zone di Allerta.
Fonte: Protezione Civile
