Meteo: Temporali fino a domani

CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA

A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento di Protezione Civile in data odierna con indicazione di "precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato sulle Zone di Allerta della Regione:- per oggi 10 Giugno 2020 ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI su tutte le Zone di Allerta. - per domani 11 Giugno 2020 ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI su tutte le Zone di Allerta.

Fonte: Protezione Civile