Frosinone, Ottaviani: oneri concessori di Acea, subito reinvestiti
10/06/2020
Gli oneri concessori riscossi da Acea da parte dei Comuni – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – devono subito essere reinvestiti in opere di interesse pubblico, a favore della collettività, poiché quei soldi provengono dai contribuenti e, quindi, è giusto che vengano immediatamente reimpiegati, consolidando il patrimonio pubblico. Questo non significa che i Comuni siano disposti a rinunciare a tutti gli altri diritti maturati nei confronti del gestore, nel corso di questi anni, poiché sono in piedi contenziosi di varia natura, davanti ai quali dovranno essere assunte decisioni nelle diverse sedi. Intanto, cominciamo a restituire alla collettività ciò che è previsto dal contratto e dalla concessione.
Così è intervenuto il sindaco di Frosinone, a margine dell’assemblea dei sindaci dell’Autorità di Ambito, convocata presso il cinema Fornaci, per decidere sulla distribuzione delle somme introitate, in ordine al pagamento degli oneri concessori da parte di Acea, per il periodo 2003-2012.
Il Comune di Frosinone – ha proseguito il sindaco Ottaviani - procederà ad effettuare subito nuovi investimenti con quegli importi, pari a circa 700.000 euro, impiegandoli per la realizzazione di nuove piste ciclabili, manutenzione straordinaria di strade, scuole ed edifici pubblici, valorizzando così un patrimonio che è dell’intera collettività e che ha bisogno di interventi che altrimenti non riceverebbero pronta liquidità dalla Regione o dal Governo centrale.
Fonte: Comune di Frosinone
