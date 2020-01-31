Frosinone, Furto aggravato e ricettazione: esecuzione di custodia cautelare in carcere

Il personale della Squadra Mobile e del Commissariato P.S. “Fidene Serpentara” di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di anni 48. L’uomo, condannato, in via definitiva alla pena di 7 anni e 10 mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione si era reso irreperibile per sottrarsi alla pena. L’arresto del latitante è stato reso possibile dalle accurate indagini condotte dal personale della Polizia di Stato che, questa mattina, lo ha rintracciato ad Anagni e lo ha condotto presso la casa circondariale di Frosinone dove sconterà la misura detentiva inflittagli.

Fonte: Questura di Frosinone