Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Furto aggravato e ricettazione: esecuzione di custodia cautelare in carcere

Redazione Avatar

di Redazione

31/01/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Furto aggravato e ricettazione: esecuzione di custodia cautelare in carcere
Il personale della  Squadra Mobile e del Commissariato P.S. “Fidene Serpentara” di Roma, hanno  eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un  cittadino italiano di anni 48. L’uomo, condannato, in via definitiva alla pena di 7 anni e 10 mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione  si era reso irreperibile per sottrarsi alla pena. L’arresto del latitante è stato reso possibile dalle accurate indagini condotte dal personale  della Polizia di Stato  che,  questa mattina, lo ha  rintracciato ad Anagni e lo ha condotto presso la casa circondariale di Frosinone dove sconterà la misura detentiva inflittagli.

Fonte: Questura di Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Un arresto: ruba champagne in un negozio

Articolo Successivo

Frosinone, Strade sotto controllo

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

22/07/2022

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

22/06/2022

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

08/11/2021