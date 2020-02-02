Frosinone, Un arresto: ruba champagne in un negozio

Il malfattore dopo aver sottratto una bottiglia di champagne superava le barriere antitaccheggio dell’attività commerciale richiamando l’attenzione della cassiera che, mentre cercava di fermarlo, veniva minacciata.
Il giovane quindi guadagnava l’uscita, la scena veniva notata dall’operatore di Polizia che si trovava all’interno del negozio, il quale dopo essersi qualificato come appartenente alla Polizia di Stato lo inseguiva fermandolo sulla lungo la strada adiacente al negozio. Sul posto interveniva in ausilio personale in servizio di Volante.
Dopo aver recuperato la refurtiva che il trentatreenne aveva nascosto sotto gli abiti quest’ultimo veniva tratto in arresto per furto aggravato.
Fonte: Questura di Frosinone