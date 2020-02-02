Caricamento...

Frosinone, Un arresto: ruba champagne in un negozio

02/02/2020

Nel pomeriggio di ieri  un dipendente del Commissariato di P.S. Trevi Campomarzio di Roma, libero dal servizio,  mentre si trovava all’interno di un negozio situato nella parte bassa della città, arrestava un trentatreenne  del luogo  per furto aggravato.
Il malfattore dopo aver sottratto una bottiglia di champagne superava le barriere antitaccheggio dell’attività commerciale richiamando l’attenzione della cassiera che, mentre cercava di fermarlo, veniva minacciata. Il giovane quindi guadagnava l’uscita, la scena veniva notata dall’operatore di Polizia che si trovava all’interno del negozio, il quale dopo essersi qualificato come appartenente alla Polizia di Stato lo inseguiva fermandolo sulla lungo la strada adiacente al negozio. Sul posto interveniva in ausilio personale in servizio di Volante. Dopo aver recuperato la refurtiva che il trentatreenne aveva nascosto sotto gli abiti quest’ultimo veniva tratto in arresto per furto aggravato.

Fonte: Questura di Frosinone

  

