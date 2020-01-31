Frosinone, Strade sotto controllo

Ieri, nel corso dei consueti servizi di vigilanza autostradale, una pattuglia della sottosezione Polstrada di Cassino ha controllato una autovettura Toyota Yaris con targa straniera e due passeggeri a bordo. Gli agenti hanno eseguito sia il controllo dei documenti dell’auto straniera sia il controllo delle due persone. I due, originari del napoletano, di 55 e 35 anni, con numerosi precedenti di polizia, hanno mostrato evidenti segni di nervosismo alle domande degli agenti. Gli operatori della Polizia di Stato, messi in allarme dal comportamento dei due, hanno effettuato una ispezione più accurata della automobile dove è stata ritrovata una carte d’identità rilasciata dal comune di Roma ed intestata ad un cittadino algerini, che è risultata falsa. I due uomini che non sono stati in grado di fornire spiegazioni circa il possesso del falso documento sono stati arrestati. Sempre corso dei servizi di vigilanza e prevenzione effettuati ieri pomeriggio, in autostrada, il personale della Sottosezione di Cassino ha sequestrato prodotti ittici trasportati in violazione delle norme previste in materia di tutela alimentare ed igienico sanitaria. Gli agenti della Polizia Stradale di Cassino hanno sottoposto al controllo un furgone all’altezza del casello di Cassino con due persone a bordo, dove all’interno dell’abitacolo sono stati trovati 84 kg di pesce senza nessuna documentazione della tracciabilità e trasportati, peraltro, su un mezzo non idoneo. Gli uomini della Polizia Stradale hanno effettuato il sequestro dei prodotti e comminato agli occupanti del furgone due sanzioni amministrative, per un valore di 2.000 euro circa, nei confronti di uno dei due passeggeri. Al termine degli adempimenti burocratici, la merce è stata consegnata ad una ditta specifica per il macero.

Fonte: Questura di Frosinone