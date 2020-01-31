Caricamento...

Frosinone, Strade sotto controllo

31/01/2020

Ieri, nel corso dei consueti servizi di vigilanza autostradale, una pattuglia della sottosezione Polstrada di Cassino ha controllato una autovettura Toyota Yaris  con targa straniera e due passeggeri a bordo. Gli agenti hanno eseguito sia il controllo dei documenti dell’auto  straniera sia il controllo delle due persone. I due, originari del napoletano, di 55  e 35 anni, con numerosi precedenti di polizia, hanno mostrato evidenti  segni di nervosismo alle domande degli agenti. Gli operatori della Polizia di Stato, messi in allarme dal comportamento dei due, hanno effettuato una ispezione più accurata della automobile  dove è stata ritrovata una carte d’identità  rilasciata dal comune di Roma ed  intestata ad   un cittadino algerini, che è risultata  falsa. I due uomini  che non sono stati in grado di fornire spiegazioni  circa il possesso del falso documento  sono stati arrestati. Sempre corso dei servizi di vigilanza e prevenzione effettuati  ieri pomeriggio, in autostrada, il personale della Sottosezione di Cassino ha sequestrato prodotti ittici trasportati in violazione delle norme previste in materia di tutela alimentare ed igienico sanitaria. Gli agenti della Polizia Stradale di Cassino hanno sottoposto al  controllo  un furgone  all’altezza del casello di  Cassino con due persone a bordo, dove all’interno dell’abitacolo sono stati trovati 84 kg di pesce senza nessuna documentazione della tracciabilità e  trasportati, peraltro,  su un mezzo non idoneo. Gli uomini della Polizia Stradale hanno effettuato il sequestro dei prodotti   e comminato  agli occupanti del furgone due  sanzioni amministrative,  per un valore di 2.000 euro circa, nei confronti di uno dei due passeggeri. Al termine degli adempimenti burocratici, la merce  è stata consegnata  ad una ditta specifica per il macero.

Fonte: Questura di Frosinone

