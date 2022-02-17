Atina: lunedì 21 sospensione idrica dalle 12.00 alle 16.00
17/02/2022
17/02/2022
Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica in via Colle Rasoio, lunedì 21 febbraio dalle ore 12:00 alle 16:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Atina. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- via Minola,
- via Colle Melfa,
- via Apuleio Saturnino,
- via Gallinaro,
- via Re,
- via Mollarino,
- via Spineto 3,
- via Spineto 2,
- via Spineto 1,
- via S. Giuliano,
- via Duca,
- via Signora Porzia 1,
- via Signora Porzia 2,
- via Cannavone,
- via Colle Rasoio,
- via Oboca,
- via Rosanisco,
- via Picinisco,
- via Melone,
- via Ferrante,
- via Randolfi,
- via Colle Cimento,
- via Ferriera e zone limitrofe.
