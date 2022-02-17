Caricamento...

Atina: lunedì 21 sospensione idrica dalle 12.00 alle 16.00

Redazione Avatar

di Redazione

17/02/2022

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica in via Colle Rasoio, lunedì 21 febbraio dalle ore 12:00 alle 16:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Atina. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
  • via Minola,
  • via Colle Melfa,
  • via Apuleio Saturnino,
  • via Gallinaro,
  • via Re,
  • via Mollarino,
  • via Spineto 3,
  • via Spineto 2,
  • via Spineto 1,
  • via S. Giuliano,
  • via Duca,
  • via Signora Porzia 1,
  • via Signora Porzia 2,
  • via Cannavone,
  • via Colle Rasoio,
  • via Oboca,
  • via Rosanisco,
  • via Picinisco,
  • via Melone,
  • via Ferrante,
  • via Randolfi,
  • via Colle Cimento,
  • via Ferriera e zone limitrofe.
Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti). Acea Ato 5 si scusa per i disagi.
