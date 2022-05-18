I Cammini nei Parchi: il programma degli eventi del Parco Monti Ausoni dal 21 al 29 maggio
di Redazione
18/05/2022
In occasione della Settimana Europea dei Parchi, l’Ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, in collaborazione con Enti e Associazioni, ha promosso, all’interno delle tre aree che ne cura la gestione, una serie di eventi per celebrare l’importante appuntamento europeo.
Questo il programma dettagliato:1) Sabato 21 maggio “Il sentiero dei Cippi di Confine e dei ricordi di Alberto Moravia e Elsa Morante” a cura della guida Agae Paola Marcoccia. Si accede al sentiero da località Quercia del Monaco (Lenola) dalla quale si prosegue fino ad arrivare ai ruderi dell’antico Centro di Acquaviva (antica Vallecorsa, risalente all’XI secolo), attraverso una carrareccia che conduce ad un antico abbeveratoio. Durante tutto il sentiero si può ammirare un suggestivo panorama della piana di Fondi appuntamento ore 9.00 presso Quercia del Monaco S.S. 676 km 36 - prenotazione obbligatoria posti limitati al numero cell. 379 2394881. 2) sabato 21 maggio: “Ascoltando il Canto degli Uccelli” a cura di Fare Verde Gruppo Fiuggi “5 comuni rivieraschi”. Con gli ornitologi del Gruppo, i partecipanti saranno impegnati in una breve escursione lungo le sponde del Lago di Canterno, dove sarà descritta l’avifauna della Riserva per poi giungere alla garzaia, (comune di Trivigliano), per svolgere attività di birdwatching. Appuntamento alle ore 9:00 presso il Ristorante La Romana (comune di Ferentino) - evento gratuito e prenotazione obbligatoria al numero cell. 346 6713371 percorso facile Km 2,5. 3) Domenica 22 maggio “Scopri le Valli del silenzio: una grotta tra uno Stato e un Regno” a cura della Guida AGAE Giancarlo Pagliaroli, e dell’Ecomuseo Argil- Prof. Italo Biddittu e Arch. Ivana Orsini, Comune di Pastena e Comune di Falvaterra. Partenza dalla Grotte di Falvaterra, (ore 10:00) si percorre Valle Vona per giungere alle Grotte di Pastena, dove ci sarà la pausa pranzo; ore 15:00 trasferimento nel centro storico di Pastena con la visita al Museo della Civiltà Contadina, alla Collegiata di S. Maria Maggiore e all’antica casa paterna dell’attore Nino Manfredi. Ritorno con bus navetta in località S. Cataldo e con una breve passeggiata si raggiungeranno le Grotte di Falvaterra. Si attraverseranno aree ricche di biodiversità e zone suggestive e panoramiche sulla Valle Latina in una natura incontaminata. Appuntamento ore 8:30 presso le Grotte di Falvaterra. Percorso Km 4 facile - Trekking gratuito e su prenotazione obbligatoria cell. 3405362876 (2 ore e 15 minuti dislivello max 120 m). 4) Domenica 22 maggio, “Escursione sul sentiero geologico tra carsismo e dinosauri, sentiero CAI 532a e racconto della nascita del primo Monumento Naturale della Regione Lazio” a cura Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi in collaborazione con Comitato cittadino di Camposoriano e l’Associazione “Svalvolati into the Wild”. Si partirà dalla Rava di Camposoriano alle ore 10:00 per raggiungere prima presso la Cava dove, dopo un breve ricordo della storia dell’istituzione del Monumento Naturale di Camposoriano (sarà presente l’On. Gabriele Panizzi allora Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, e il dott. Forlenza allora membro di Ass. Italia nostra e Guglielmo Sacchetti, residente di Camposoriano) ci sarà un intermezzo musicale. Si raggiungerà il Centro Visite dell’Ente Parco dove dopo i saluti dei responsabili del Parco (Il presidente Avv. Bruno Marucci e il direttore dell’Ente Parco Dott. Lucio De Filippis) sarà possibile osservare l’impronta del dinosauro Struthiumimus, scoperta presso il molo del Rio Martino a Latina, con un breve excursus del geologo Dott. Paolo Mastrobattista; vi sarà, inoltre, una presentazione degli esempi dell’imprenditoria virtuosa: l’imprenditore Pandolfo - Cantina di S. Andrea e della produttrice dello zafferano Micaela Vittori ed un rinfresco con prodotti tipici locali. Appuntamento ore 10:00 presso La Cattedrale di Camposoriano Terracina – Sonnino (LT). Evento gratuito e su prenotazione rivolto a adulti e a bambini - percorso ad anello Km 2 facile. 5) Domenica 22 maggio: “Il percorso del Lago di Canterno: l’ecosistema lacustre”, a cura del Circolo Legambiente Di Fiuggi. Con le guide ambientali del circolo, i partecipanti saranno impegnati in una breve escursione sulle sponde del lago dove sarà spiegato l’ecosistema della Riserva Naturale del Lago di Canterno. Appuntamento Area pic-nic presso il Ristorante La Romana (Ferentino) (FR). Evento gratuito necessaria prenotazione: cell.339 1321283 email [email protected] 6) Venerdì 27 maggio “La tutela ambientale e le nuove generazioni: idee, progetti e soluzioni - Presentazione dei Progetti per le competenze trasversali PCTO - ITI A. Pacinotti e progetto Contratto di fiume e di Lago "Con gli occhi della libellula" - Anno 2021 2022 Palazzo Caetani – Fondi. Sabato e domenica 28 e 29 maggio 2022 PNR Castelli Romani: allestimento dello stand del Parco con i prodotti Natura in Campo ed attività di educazione ambientale.
Ufficio stampa Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi
Articolo Precedente
Campionati Italiani Universitari Cassino 2022: partiti stamattina con il Beach Volley a Gaeta