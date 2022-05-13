Home Sport Gaeta si prepara a ospitare i Campionati Italiani Universitari Cassino 2022 iniziati oggi

Gaeta si prepara a ospitare i Campionati Italiani Universitari Cassino 2022 iniziati oggi

di Redazione 13/05/2022

Continua intanto la preparazione dei tornei di beah handball e beach volley inseriti nel Campionato Italiani Universitari Cassino 2022 che oggi prende il via ufficialmente con le gare degli altri sport. Per i Tornei di beach, che si disputeranno a Gaeta sulla spiaggia di Serapo e precisamente negli Stabilimenti Aurora, Miramare e Serapide il sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 a partire dalle 09.00, si sono già delineate le partecipazioni. Nel beach volley saranno previste tre Categorie maschile, femminile e mista che vedranno atleti provenienti dagli atenei di Bologna, Foggia, Caserta, Parma e Cassino, mentre per il beach handball parteciperanno principalmente atleti provenienti da Lazio e Campania. I referenti locali dell’organizzazione l’ASD Nuova Golfo, Gaeta Handball 84 e Sporting Club Gaeta si stanno adoperando al fine di rendere loro indimenticabile la permanenza nella nostra Città e far conoscere le bellezze e la vocazione turistico sportivo della sua gente attraverso l’ organizzazione di viste guidate alla Città al Castello e al Museo di Arti Sanitarie e Bioetica presente nell’ ex Convento dei Cappuccini ma soprattutto grazie agli Stabilimenti Balneari la bellezza delle nostre spiagge e del nostro mare.