Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Campionati Italiani Universitari Cassino 2022: partiti stamattina con il Beach Volley a Gaeta

Redazione Avatar

di Redazione

22/05/2022

Facebook
Twitter
Whatsapp
Campionati Italiani Universitari Cassino 2022: partiti stamattina con il Beach Volley a Gaeta
Partiti!!!! Sotto un sole caldo ma stimolante che ha stimolati i partecipanti alla ricerca della prima abbronzatura si è chiuso il primo appuntamento dei Campionati Italiani Universitari Cassino 2022 sulla Spiaggia di Serapo a Gaeta negli Stabilimenti Aurora e Serapide che hanno visto di scena il beach volley, grazie alla collaborazione dell’ ASD Nuova Golfo, la partecipazione di ben 9 Atenei con 12 coppie maschile Aversa, Bologna, Cassino. Foggia, Gaeta 1, Gaeta 2, Gaeta 3, Parma 1, Parma 2, Roma 1, Roma 2 Viterbo e femminili. Bologna Foggia 2 Gaeta 1 Gaeta 2 Caserta Foggia 1, si sono imposti nella categoria maschili, i ragazzi del CUS Parma 1 e in quella femminile il CUS Caserta. I ragazzi si sono affrontati in una prima fase tutti contro tutti e una fase ad eliminazione diretta con quarti, semifinali e finali dalle 09.00 alle 18.00 su due campi contemporaneamente. La spiaggia è stata invasa per il primo evento sportivo stagionale dopo la diminuzione delle restrizioni della pandemia da circa 50 atleti e dirigenti provenienti da 9 citta e alla fine si respirava un area di felicità per esserci stato e che l’incubo del Covid 19 è finito- Dal punto di vista tecnico si sono visti degli incontri di ottimo livello senza esclusione di colpi ma con grande determinazione e fair play. E domani allo Stabilimento Miramare si continua con il Beach handball grazie alla collaborazione dello Sporting Club Gaeta e all’ Gaeta Handball 84.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

La pista circumlacuale del lago di Canterno sarà solo ciclopedonale

Articolo Successivo

I Cammini nei Parchi: il programma degli eventi del Parco Monti Ausoni dal 21 al 29 maggio

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Attrezzatura per giocare a golf: gli strumenti a cui non si può rinunciare

Attrezzatura per giocare a golf: gli strumenti a cui non si può rinunciare

16/04/2024

Isola del Liri: domenica 30 aprile la prima edizione della corsa podistica

Isola del Liri: domenica 30 aprile la prima edizione della corsa podistica "6 ore del Fibreno"

24/04/2023

Il Parco Monti Ausoni ospita la 55ma edizione del Campionato Nazionale AICS di Corsa Campestre

Il Parco Monti Ausoni ospita la 55ma edizione del Campionato Nazionale AICS di Corsa Campestre

23/02/2023