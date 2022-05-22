Home Sport Campionati Italiani Universitari Cassino 2022: partiti stamattina con il Beach Volley a Gaeta

Campionati Italiani Universitari Cassino 2022: partiti stamattina con il Beach Volley a Gaeta

di Redazione 22/05/2022

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Partiti!!!! Sotto un sole caldo ma stimolante che ha stimolati i partecipanti alla ricerca della prima abbronzatura si è chiuso il primo appuntamento dei Campionati Italiani Universitari Cassino 2022 sulla Spiaggia di Serapo a Gaeta negli Stabilimenti Aurora e Serapide che hanno visto di scena il beach volley, grazie alla collaborazione dell’ ASD Nuova Golfo, la partecipazione di ben 9 Atenei con 12 coppie maschile Aversa, Bologna, Cassino. Foggia, Gaeta 1, Gaeta 2, Gaeta 3, Parma 1, Parma 2, Roma 1, Roma 2 Viterbo e femminili. Bologna Foggia 2 Gaeta 1 Gaeta 2 Caserta Foggia 1, si sono imposti nella categoria maschili, i ragazzi del CUS Parma 1 e in quella femminile il CUS Caserta. I ragazzi si sono affrontati in una prima fase tutti contro tutti e una fase ad eliminazione diretta con quarti, semifinali e finali dalle 09.00 alle 18.00 su due campi contemporaneamente. La spiaggia è stata invasa per il primo evento sportivo stagionale dopo la diminuzione delle restrizioni della pandemia da circa 50 atleti e dirigenti provenienti da 9 citta e alla fine si respirava un area di felicità per esserci stato e che l’incubo del Covid 19 è finito- Dal punto di vista tecnico si sono visti degli incontri di ottimo livello senza esclusione di colpi ma con grande determinazione e fair play. E domani allo Stabilimento Miramare si continua con il Beach handball grazie alla collaborazione dello Sporting Club Gaeta e all’ Gaeta Handball 84.