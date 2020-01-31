Caricamento...

Formia, Convegno Confcommercio Lazio Sud Terziario Donna

31/01/2020

‘Comunità e sviluppo locale, costruire una società inclusiva e sostenibile’ è il tema del convegno che si terrà sabato (1 febbraio) alle ore 9.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero ‘A. Celletti’ in via Gianola, Formia. Organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud unitamente al Gruppo Terziario Donna  e in collaborazione con il CSV Lazio al fine di avviare un progetto che ha come obiettivo quello di stimolare la coesione sociale e lo sviluppo economico del territorio pontino attraverso il turismo e la valorizzazione dei beni culturali. L’evento siglato da Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud unitamente dal gruppo Terziario Donna coinvolge le parti sociali, le associazioni, i professionisti, le imprese e le amministrazioni locali, attraverso interventi capaci di favorire lo sviluppo del territorio in senso solidale e territoriale. Interverranno: ° Il presidente Confcommercio Lazio e Lazio Sud Giovanni Acampora, ° Maria Rosa Scognamiglio del Csv Lazio, °L’assessore regionale all’Agricoltura e Risorse Naturali Enrica Onorati, °L’assessore regionale al Turismo e alle Pari Opportunità Giovanna Pugliese, ° Il responsabile dello Spazio Attivo Lazio Innova di Latina Maurizio Andolfi. Modera il dibattito Stefania Valerio. L’incontro sarà aperto dai saluti della dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero Piatandosi e dal vice presidente Confcommercio Terziario Donna Lazio Sud Francesca Capolino.
