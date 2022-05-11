Gli alunni alla scoperta della biodiversità del Lago di Canterno

Approfittiamo di questa iniziativa – afferma il presidente dell’Ente Parco Ausoni Bruno Marucci - per ribadire che oltre alle opere di manutenzione aree esistenti, la realizzazione della nuova pista circumlacuale, la cura dell'area playground e altro, l'Ente Parco è impegnato costantemente e attivamente anche con attività immateriali come appunto l'educazione ambientale. Fondamentale per la conoscenza della natura da parte delle giovani generazioni.

L'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi continua nell’opera di educazione nei confronti degli alunni, generazione chiamata a guidare il futuro. Martedì 10 maggio, l’Istituto comprensivo di San Giovanni incarico, scuola secondaria di prima e seconda media, si è recata al Lago di Canterno partecipando al laboratorio di educazione ambientale intitolato ''. L’iniziativa rientra nel Progetto Catalogo Gens a cura della Cooperativa Ent Monti Ernici. Nella splendida cornice del lago, dopo una breve escursione, i ragazzi hanno avuto modo di conoscere, tramite giochi ed esperimenti, la flora e la fauna della magnifica zona umida.

Fonte: Ufficio stampa Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi