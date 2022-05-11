Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Gli alunni alla scoperta della biodiversità del Lago di Canterno

Redazione Avatar

di Redazione

11/05/2022

Facebook
Twitter
Whatsapp
Gli alunni alla scoperta della biodiversità del Lago di Canterno
L'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi continua nell’opera di educazione nei confronti degli alunni, generazione chiamata a guidare il futuro. Martedì 10 maggio, l’Istituto comprensivo di San Giovanni incarico, scuola secondaria di prima e seconda media, si è recata al Lago di Canterno partecipando al laboratorio di educazione ambientale intitolato 'La biodiversità del Lago'. L’iniziativa rientra nel Progetto Catalogo Gens a cura della Cooperativa Ent Monti Ernici. Nella splendida cornice del lago, dopo una breve escursione, i ragazzi hanno avuto modo di conoscere, tramite giochi ed esperimenti, la flora e la fauna della magnifica zona umida.
Approfittiamo di questa iniziativa – afferma il presidente dell’Ente Parco Ausoni Bruno Marucci - per ribadire che oltre alle opere di manutenzione aree esistenti, la realizzazione della nuova pista circumlacuale, la cura dell'area playground e altro, l'Ente Parco è impegnato costantemente e attivamente anche con attività immateriali come appunto l'educazione ambientale. Fondamentale per la conoscenza della natura da parte delle giovani generazioni.

Fonte: Ufficio stampa Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Gaeta si prepara a ospitare i Campionati Italiani Universitari Cassino 2022 iniziati oggi

Articolo Successivo

Pignalberi cita in giudizio la Meloni e chiede i danni, il Tribunale di Cassino apre il procedimento

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

I principali pezzi da cambiare in una caldaia dopo qualche anno dal primo utilizzo

I principali pezzi da cambiare in una caldaia dopo qualche anno dal primo utilizzo

15/10/2024

Caffè corto o lungo: ma qual è davvero il migliore?

Caffè corto o lungo: ma qual è davvero il migliore?

12/10/2024

Martedì 21 marzo la “Festa dell’albero dedicato alla memoria” al Lago di Canterno

Martedì 21 marzo la “Festa dell’albero dedicato alla memoria” al Lago di Canterno

18/03/2023